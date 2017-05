Presidentja kroate uron Metën: Besim tek përkushtimi juaj

Presidentja e Kroacisë, Kolinda Grabar Kitaroviç ka uruar presidentin e zgjedhur të Shqipërisë, Ilir Meta. Në mesazhin e saj, Kitaroviç shpreh bindjen se Meta do të punojë me përkushtim për progresin e Shqipërisë dhe mirëqenien e qytetarëve.

Më poshtë teksti i potë i letrës:

“I dashur Z. President,

Në emër të qytetarëve të Republikës së Kroacisë dhe në emrin tim, kam kënaqësinë t’ju dërgoj urimet e mia më të sinqerta për zgjedhjen tuaj si President i Republikës së Shqipërisë. Jam e sigurt që ju do t’i përkushtoheni tërësisht këtij misioni të përgjegjshëm për progresin e vendit tuaj dhe mirëqenien e te gjithë qytetarëve. Unë shpresoj dhe jam e sigurt që gjatë kësaj kohe ne do të vazhdojmë të zhvillojmë me sukses marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve në të gjitha fushat ne te mire të qytetarëve tanë.

Po pres me padurim një mundësi në të ardhmen e afërt për të shkëmbyer pikëpamjet mbi perspektivat për çuar më tej dhe intensifikuar marrëdhëniet bilaterale ekzistuese ndërmjet Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Shqipërisë, veçanërisht në kuadër të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe të Marrëveshjes Trepalëshe të Adriatikut, duke përfshirë çështjet kryesore të axhendës euroatlantike. Për më tepër, në të njëjtën kohë unë dua të theksoj që Republika e Kroacisë mbështet procesin e Integrimit Europian të Shqipërisë dhe është e gatshme të vazhdojë t’i japë asaj përvojën e duhur në procesin e që sa ka përmbyllur Kroacia”.

6 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)