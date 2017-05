Rama: Europa sot ka nevojë më shumë se kurrë për Ballkanin

eNga Gjirokastra kryeministri Edi Rama tha se historia e politikës së brendshme shqiptare ndodhet në udhëkryq. Këtë deklaratë ai e bërë gjatë eventit që po zhvillohej në qytetin e Gjirokastrës në kuadër të “Ditës së Europës”, ku shtoi se kjo periudhë udhëkryqi duhet të kalohet me njerzillëk, sepse cilësia e një demokracie nuk matet me sa shumë njerëzit bien dakord por me sa njerëzisht njerëzit jetojnë dakordësinë mes tyre.

“Edhe në Shqipëri jemi në një udhëkryq, që është përcaktuar nga vullneti për të hyrë në një fazë të re, të cilën më shumë se gjithçka e simbolizon vullneti për të ndërtuar një drejtësi të re që pa BE-nëm pa tërheqjen e fortë të njerëzve tanë drejt BE-së, do të ishte e pamundur. Pavarësisht rezistencës së barrikadave, mureve që kemi përpara si një pengesë për të filluar zbatimin e reformës në drejtësi, është e qartë se do të fitojë e ardhmja dhe nuk do të imponohet e shkuara. Do të fitojë Europa në zemrat dhe në vullnetin e shqiptarëve dhe nuk do të fitojë kundërvënia ndaj saj si shprehje e frikës nga e ardhmja dhe nga tmerri i drejtësisë.

Shqipëria është e vonuar në këtë proces, sikundër janë të vonuar vendet e tjera të rajonit tonë. Çka na bën të shohim me qartësi një fakt se shpejtësia me të cilat vendet e dala nga rënia e komunizmit iu aderuan BE është e përcaktuar nga pesha e të shkuarës, sa më e lehtë pesha te shkuarës, aq më e shkurtër koha për të hyrë në BE.

Pesha e të shkuarës në rajon është më e rëndë sesa kudo tjetër në Europën komuniste që është pjesë e BE. Të gjitha përpjekjet tona për tu afruar me Europën janë përpjekje për t’u shkëputur nga e shkuara.

Kjo është sfida me të cilën ne do përballemi dhe kjo është sfida për të cilën ne jemi të përkushtuar. Shpresoj shumë që edhe kjo periudhë udhëkryqi në historinë e brendshme të politikës të jetë një periudhë që ta kapërcejmë me njerzillëk. Sepse cilësia e një demokracie nuk matet me sa shumë njerëzit bien dakord por me sa njerëzisht njerëzit jetojnë dakordësinë mes tyre”, tha Rama

6 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)