Të miturit marrin zetorin e gjyshit, përmbyset dhe vdes fëmija 10 vjeç

Një fëmijë 10 vjeç ka humbur jetën pasi është aksidentuar me zetor. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Grykë Zezë të Lezhës dhe sipas policisë në zetorin që ra në kanal ndodheshin tre fëmijë, kushërinj me njëri-tjetrin. Nga veprimet hetimore paraprake ka rezultuar se 3 fëmijë konkretisht A.Ll., 11 vjeç; N.N., 10 vjeç dhe L.Ll., 11 vjeç kanë marrë duke drejtuar mjetin bujqësor zetor në pronësi të gjyshit të tyre që ishte pranë banesës i fikur.

Pasi kanë ndezur Zetorin , i cili drejtohej nga shtetasi A.Ll. kanë përshkuar rreth 700-800 m rrugë kanë dalë nga rruga, duke rënë në një kanal me ujë ku si pasojë ka humbur jetën shtetasi N.N. 10 vjeç. Grupi hetimor në vendngjarje , në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë po kryejnë veprimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.

6 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)