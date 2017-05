Basha: KQZ bëri sot harakiri! S’ka zgjedhje me 18 qershor

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga çadra e protestës tha se kryeministri Edi Rama dhe Ilir Meta kanë thyer Kodin Zgjedhor. Sipas tij ligjërisht nuk ka lista zgjedhore të ligjshme, sepse edhe ligjërisht dhe politikisht nuk ka zgjedhje më 18 qershor. Më tej Basha sulmoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke thënë se sot ky institucion ka bërë harakiri total, pasi ka refuzuar të vërë në dispozicion të tre anëtarëve të propozuar nga opozita, listën e firmave të partive që duan të garojnë në zgjedhje.

“Kjo KQZ është bërë mburojë e paligjshmërisë, siç me paligjshmëri refuzoi të zbatonte ligjin më 18 prill, po kështu me paligjshmëri refuzon transparencën, sepse transparenca është armikja kryesore e së vërtetës. Refuzon të bëjë transparencë për parti që nuk kanë as anëtarë, as struktura, por që janë fasada e Ramiz Ramës. Ky i’a ka kaluar edhe Ramizit, pasi partitë që nuk kanë anëtar, i ka mbushur me firmat e OSHEE dhe korporatave të tjera dhe ka shpikur fasadën e një pluralizmi që nuk ekziston”, u shpreh Basha.

Ai nënvizoi se të gjithë e dinë që në këto zgjedhje është regjistruar vetëm një subjekt ai i koalicionit të 2013, për të cilin tha se edhe ai i është paplotë. Kreu i opozitës deklaroi se KQZ është e kapur dhe është simbol i komplotit kundër lirisë. “KQZ sot ka marrë fund për ne si një etnitet i republikës së vjetër”, deklaroi Lulzim Basha. Ai nënvizoi se zgjidhja e vetme është qeveria teknike me mbështetje të gjerë, e cila do i japë zgjidhje kolapsit politik. Më tej ai ftoi qytetarët në protestën e 13 majit, në orën 12.00 duke thënë se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij momenti dhe për forcën e pathyeshme për të drejtën e shqiptarëve. “Të gjithë të jemi paqësor se fitorja nuk do të vijë nga forca, por nga forca e bashkimit të shqiptarëve në këtë betejë”, tha ai.

7 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)