Bregu: Nuk e gjej me vend mospjesëmarrjen në votime, situatë e vështirë për PD-në

Bregu: Nuk e gjej me vend mospjesëmarrjen në votime, situatë e vështirë...

Ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pas takimit, deputetja demokrate Majlinda Bregu është shprehur edhe njëherë se është kundër bojkotit të zgjedhjeve.

“Unë jam dhe do mbetem pjesë e PD-së, por unë nuk e gjej me vend që të heshtim para një situate të tille. Është situata e parë më e rëndë që kalon PD. Nuk e gjej me vend mospjesëmarrjen në votime.

Është halli i atyre demokratëve që nuk do të përfaqësohen në parlament dhe kjo nuk është një shqetësim jo i vogël. 18 qershori nuk mund të keqpërdoret nga Edi Rama. Jam e bindur se pas kësaj situate, detyra e çdo demokrati është rindërtimi i Partisë Demokratike”, deklaroi Bregu.

7 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)