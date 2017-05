Franca ndalon me ligj modelet shumë të dobëta

Një ligj në Francë që dënon punën e modeleve mjaft të dobëta dhe të pashëndetshme ka hyrë tashmë në fuqi.

Modeleve do t’u duhet të kenë një certifikatë nga mjeku mbi gjendjen e tyre të përgjithshme shëndetësore, e përqendruar në mënyrë të veçantë tek Indeksi i Masës Trupore (BMI), një matje e peshës në lidhje me gjatësinë.

Ministri francez i Shëndetësisë tha se qëllimi është të luftohen çrregullimet e të ushqyerit dhe idealet e papranueshme të bukurisë.

Në këtë kuadër, edhe fotot e modifikuara në mënyrë dixhitale duhet të etiketohen duke nisur nga 1 tetori. Fotot ku pamja e një modele është manipuluar përmes fotoshopit duhet të kenë shenjën “fotografi e retushuar”.

Një version i mëparshëm i ligjit sugjeronte një BMI (Indeksi i Masës Trupore) minimale për modelet, duke shkaktuar protesta nga të gjitha agjencitë e modës në Francë.

Por versioni final u jep të drejtë mjekëve të vendosin nëse një modele është më e dobët se ç’duhet duke llogaritur peshën, moshën dhe formën e trupit.

Punëdhënësit që do të thyejnë ligjin do të përballen me një gjobë që shkon deri në 75 mijë euro ose deri në 6 muaj burg.

“Ekspozimi i të rinjve me imazhe jorealiste të standardeve fizike të trupit çon drejt një ndjenje zhvlerësimi të vetvetes dhe vetëvlerësimit të dobët që mund të ndikojë në sjelljen shëndetësore”, u shpreh ministri francez i Shëndetësisë, Marisol Touraine.

Franca nuk është vendi i parë që nxjerr ligje për modelet nën peshë – Italia, Spanja dhe Izraeli e kanë bërë këtë gjithashtu.

Anoreksia prek 30-40 mijë persona në Francë, 90% e të cilëve janë femra.

S.M

7 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)