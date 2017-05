Basha: Më 18 qershor s’ka votim pa opozitën, tërhiquni menjëherë

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon kryeministrin Edi Rama se po tenton që të bëjë votime moniste dhe jo zgjedhje. Sipas Bashës, Kryeministri ka disa ditë që po flet për desabilimzimin e vendit, ndërkohë që e ka bërë atë më herët më anë të ngjitjes s krimit në institucione.

“Votim monist do të thotë të mos zgjedhësh dot. Ky është plani kriminal i Edi Ramës, t’iu mohojë shqiptarëve për të zgjedhur. Fillimisht ishte që t’ia mohonte këtë me opozitën në fletën e votimit dhe me krimin e drogën në qafën e votuesve.

Votim monist më 18 qershor nuk do të ketë, votim pa opozitën nuk do të ketë. Ne bashkohemi për të nisur më 13 maj themelimin e Republikës së re për çdo qytetare e çdo qytetar shqiptar. Njohim e do të njohim vetëm këtë Republikë të re, bëhuni pjesë e konsensusit ose përballuni me qytetarët.

Tani plani i tij kriminal është që të shkojë në një palë zgjedhje të asgjësuar moralisht e politikisht me koalicionin e sharlatanëve dhe kriminelëve. Edi Rama ka disa ditë që flet për destabilizimin e Shqipërisë. Në fakt Edi Rama e destabilizoi Shqipërinë në themele. Faktorët kryesor të destabilizimit të Shqipërisë është krimi i ngritur në institucione”, tha Basha.

