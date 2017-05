Horoskopi – 8 maj 2017

DASHI

Edhe pse sot doni te jeni ju protagonistet e dites, beni mire qe ti lini vendin nje miku te mire qe ka nevoje per mbeshtetjen tuaj.

DEMI

Sot duhet te zgjidhni se kush jane projektet qe do te ndiqni dhe kush jane ato qe duhet te hiqni dore pa nisur mire sepse thjesht do tu demtojne.

BINJAKET

Gjera qe kane kaluar sot do te zene diten tuaj. Eshte e kote te rendni pas nje endrre qe nuk ka gjasa te realizohet se afermi.

GAFORRJA

Jeni te qeshur sot dhe kjo lloj energjie positive do te percohet tek te gjithe ata persona qe rrine prane jush.

LUANI

Nuk jeni te qarte me nje situate te caktuar dhe do te kerkoni sqarime nga nje familjari juaj. Edhe pse nuk do tju bindin, te pakten do tju lehtesojne.

VIRGJERESHA

Edhe pse te tjeret kane deshtuar ne nje ceshtje te caktuar nuk do te thote qe e njejta gje mund tu ndodhe edhe juve.

PESHORJA

Duhet te jeni ne dispozicion te personave qe kerkojne sqarime nga ju sot. Edhe pse duket se dita eshte e qete shume keqkuptime do ta prishin.

AKREPI

Mos I shtyni pafundesisht disa perballje ose probleme te caktuara. Nese nuk I zgjidhni do tju duket gjithmone qe po jetoni pergjysme.

SHIGJETARI

Mos jini shume te rende sot ne batuta pa sens sepse pa dashje do te lendoni nje mik te mire. Krisja qe do te pesoje shoqeria juaj do te ndihet.

BRICJAPI

Keni lejuar qe dikush tju udheheqe se si duhet te silleni kete periudhe. Kjo gje do tju kushtoje shtrenjte sidomos ne raportet personale.

UJORI

Nuk arritet te merrnit ate qe donit dhe ne menyren qe donit. Kjo gje ju ka bere nervoze dhe mjaft te mbyllur ne vetvete.

PESHQIT

Zgjedhjet tuaja jane ato qe do te bejne diferencen ne nje moment te caktuar. Keshtu qe duhet te mendoheni mire lidhur me cfare do te thoni.

8 maj 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH