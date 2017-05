KLSH kallëzon në prokurori 4 -ish zyrtarë të ZVRPP Librazhd 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në prokurori 4 ish-zyrtarë të Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Librazhd pasi me veprimet e tyre abuzive në regjistrimin e tokave të shitura nën çmimin e tregut dhe jashtë kompetencave ligjore i kanë shkaktuar shtetit një dëm ekonomik prej 30.08 milion lekë

Sipas KLSH, janë regjistruar prona me diferenca prej 825546 m2 nga VKM dhe regjistruar prona në përdorim në kundërshtim me ligjin për sipërfaqe, 4341057 m2 “Pyll” dhe 58700 m2 “Rrugë”, si dhe në posedim 44 pasuri me sipërfaqe 52051 m2 pa njoftuar organet kompetente duke kthyer në disa raste dhe zërin kadastral “Shkëmb”në“Pemëtore”. Janë kryer regjistrime, duke i tjetërsuar në kundërshtim me ligjin tek persona privatë nga forma “shtet”, një sipërfaqe trualli prej 14833 m2.

Kontrolli i Lartë të Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 1329/2, datë 30.12.2016, ka përfunduar auditimin në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Librazhd, me objekt:“Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare për vitin 2014-2016”.

Me Vendimin nr. 44, datë 30.04.2017 të Kryetarit të KLSH-së është miratuar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe për përmirësimin e gjendjes, me shkresën nr. 1329/7 datë 30.04.2017, i janë rekomanduar Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Librazhd, masa me karakter organizativ, teknik(kufizimin e pasurive të trajtuar në këtë auditim me qëllim parandalimin e veprimeve të kundërligjshme) dhe shpërblimin e dëmit të shkaktuar në vlerën 30,087 mijë lekë.

Nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkeljesh dhe parregullsish të dispozitave ligjore në fuqi, duke cenuar interesin publik e që konsistojnë në regjistrime e tjetërsime të pronave nga shteti në persona privatë në mënyrë të paligjshme, për të cilat KLSH ka kryer kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Elbasan për : F. A, me detyrë ish-Regjistrues, R. L, me detyrë ish-Regjistrues, A. K, me detyrë ish-Specialist, Jurist dhe S.T, me detyrë ish-Specialist, për konsumim të elementëve të veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”.

