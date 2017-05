LGBTI, marrëveshje me PD; marshim në një ditë me protestën

E shtuna e 13 majit nuk do të jetë vetëm dita kur opozita do të protestojë në Tiranë, por edhe dita kur komunitetit LGBT do të zhvillojë paradën e përvitshme tashmë në rrugët e kryeqytetit.

Ky aktivitet ishte lajmëruar që një muaj më parë, kur drejtues të Aleancës LGBT i ishin drejtuar me një letër kreut të opozitës, Lulzim Basha për të garantuar sigurinë e tyre, ndërsa do të kalonin pranë çadrës së protestës.

Por një muaj më vonë, Partia Demokratike vendosi që protestën e saj ta mbajë në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin vend me komunitetin LGBT.

Të dyja palët kanë gjetur një marrëveshje. Drejtuesit e Aleancës LGBT dhe Pro LGBT janë takuar sot me Lulzim Basha.

Sipas njoftimit, mësohet se Basha i ka garantuar se nga ana e mbështetësve të opozitës nuk do të ketë asnjë incident, apo kërcënim për mbarëvajtjen e sigurt të këtij aktiviteti.

Është rënë dakord që marshimi i komunitetit LBGT të nisë rreth orës 10:00, dy orë përpara nisjes së protestës së opozitës, e cila do të protestojë në orën 12:00.

8 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)