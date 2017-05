Rama: Cilësia e transportit ajror të shqiptarëve lë shumë për të dëshiruar

Kryeministri Edi Rama bëri me dije se në bashkëpunim me “Turkish Airlines” do të nisë projekti për një linjë ajrore shqiptare. Rama premtoi se do të nisë një epokë e re në transportin ajror.

“Cilësia e transportit ajror të shqiptarëve lë shumë për të dëshiruar. Flas për shërbimin që u jepet njerëzve në shumë drejtime, me një cilësi të ulët dhe kosto të lartë. I jam mirënjohës Presidentit të Turqisë dhe drejtuesit ekzekutiv të ‘Turkish Airlines’, që po na japin një ndihmë të vyer.

Jemi afër realizimit të projektit dhe shpresojmë që këtë vit të nisin fluturimet e para. Kompania e re shqiptare shpresoj që të shërbejë me të njëjtën cilësi si ‘Turkish Airlines’, edhe pse në madhësi nuk mund të krahasohemi”, deklaroi Rama.

8 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)