Rama në Berat: PD s’bën dot asgjë! Më 18 qershor ndahemi nga e shkuara

Kryeministri i vendit Edi Rama ishte ditën e sotme në Berat ku zhvilloi një takim me të rinjtë që votojnë për herë të parë. Rama e cilësoi para tyre 18 qershorin si një ditë shume të rëndësishme, kur vendoset nëse do të ndahemi një herë e mirë nga e shkuara apo duam të kthehemi në bunkerin prej plastmasi ku PD po shkruan faqen më të errët të historisë së saj.

“Në 18 qershor do të ndahemi një herë e mirë nga e shkuara, do të pushojmë nga puna të gjithë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Do të vendosim të ecim në rrugën e vështirë, por të vetme për të bërë shtet në këtë vend. Në 2013 Berati ishte i izoluar. Ne sot jemi kryelartë se e lidhëm zonën me Shqipërinë në mënyrë që të rritet numri i njerëzve që vijnë ta vizitojnë Beratin, që sot është si dita me natën me atë të 2013. Ka ndryshuar edhe Ura Vajgurore, Kuçova, Poliçani, Çorovoda. Falë vizionit dhe punës këmbëngulëse ja kemi dalë të krijojmë bazën për të ndërtuar një ekonomi familjare në këto zona.

Sot kur krahasomi me atë që ishim, nuk ka krahasim, por Shqipëria që duam është e pakrahasueshme me këtë që kemi sot, për më shumë mundësi për të gjithë. Të rinjtë të kenë perspektivën e një pune, ndaj jemi investuar tek arsimi profesional. Në vitet që vijnë rritja e punësimit të të rinjve do të jetë më e madhja. PD ka vendosur të braktisë zgjedhjet të hyjë në rrugën pa krye të frikës që e ka kapur nga drejëtsia. Duke qenë se janë të trembur nga reforma, duan që në Shqipëri të mos bëhen zgjedhje, dhe dua të trembin shqiptarët se po nuk u bë siç do PD këtu do bëhet nami. Të jeni të sigurt se këtu nuk do të bëhet asgjë veç vullnetit të shqiptarëve, që e duam Shqipërinë me punë dhe mirëqenie”, tha Rama.

8 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)