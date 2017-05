Basha: Rama i trembet gjykimit popullor me votë

Kreu i opozitës Lulzim Basha k akuzuar sërish kryeministri Rama se nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet me të cilat erdhi në pushtet katër vjet më parë.

Në një kohë kur Partia Socialiste mban Kongresin e saj elektoral në Durrës, ku u shpalosen të gjitha premtimet për zgjedhjet e 18 qershorit, Basha është kundërpërgjigjur nga cadra e opozitës.

“Lufta që krimi i organizuar, droga, duke shkatërruar ekonominë, mirëqenien, vendet e punës, me arrogancën, shëndetësinë me koncensione abuzive. Vulat me të cilën duan që të asgjësojnë Shqipërinë, duke e kthyer me bujkrobër, është asgjësimi i zgjedhjeve të lira. Rama, i trembet gjykimit popullor me votë, pasi nuk ka asnjë përgjigjeje për pyetje më të thjeshta që u drejton qytetarëve. Ku e ke 300 mijë vendet e reja të punës? Ku e ke shëndetësinë falas? Ku e ke uljen e Tvsh me 6%?”, – u shpreh Basha.

Basha ironizoi kongresin e selisë rozë, duke e cilësuar atë si ceremoninë e çmimeve Oscar.

“Kupola politike e republikës së vjetër ka shpallur ceremoninë e çmimeve Oscar. Po jepen live në Durrësin e Vangjush Dakos ku luhet tash e 4 vite teatri i shëmtuar kriminal, i betonizimit, korrupsionit si kudo anembanë vendit.

Republika e vjetër në grahmat e fundit po ju dhuron këtë shfaqje të shëmtuar të hipokrizisë të shqiptarëve. Ka zgjedhur datën 9 maj, ditën e Evropës si për të na kujtuar kontrastin e thellë, që qëndron mes atyre që erdhën në pushtet me emrin aleanca për Shqipërinë evropiane dhe u faktuan për 4 vite si aleanca e drogës dhe krimit”, tha Basha,

“Tani janë në ceremoninë OSCAR, japin dekorata dhe statuja njëri tjetrit. Nuk e di kush e mori Oscarin për luftën kundër krimit të organizuar Saimir Tahiri që e mbushi Shqipërinë me drogë dhe Policinë me kriminelë? Apo e mori Fatmir Xhafa, njeriu i faktuar si torturtues për llogari të Sigurimit të Shtetit. Po çmimin për rritjen e fuqizimin e vendeve të punës, Arben Ahmetajt?”, vijoi kreu i selisë blu.

Më herët, nga Durrësi, deputeti socialist Braçe tha se në 4-vjeçarin e ardhshëm nën drejtimin e Partisë Socialiste do të hapen mbi 200 mijë vende të reja pune, ndërsa ministri i Financave Ahmetaj premtoi se pagat do të rriten me 40%.

9 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)