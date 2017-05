Horoskopi – 9 maj 2017

DASHI

Vertet do te keni shpenzime sot, por ato do te behen me nje qellim shume te mire. Si kohe pranvere, ju keni zgjedhur te dhuroni shume.

DEMI

Sot jeni gjithe kohen ne ndjekje te ndjenjave te forta dhe pasionit por nuk po arrini dot ti gjeni. Ne mbremje do te ndryshoni mendim.

BINJAKET

Mengjes I bukur ky I sotmi do te ngriheni ne krahet e partnerit me nje surprize per ti treguar. Dita do te vijoje kendshem.

GAFORRJA

Disa biseda aspak te kendshme do te nxjerrin ne siperfaqe te verteta aspak komode per ju. Do te filloni debatet e shuara tashme.

LUANI

Sot ndjeni gjate gjithe kohes qe nje person po ju mbikeqyr. Ne nje sens te mire ose te keq do te degjoni komente per ju pas disa ditesh.

VIRGJERESHA

PESHORJA

Sot eshte miqesia ajo qe do te kete rendesi per ju. Do te gjendeni prane nje miku te mire I cili fale jush nuk do te beje nje gabim trashanik.

AKREPI

Sot keni deshire te qendroni ne shtepine tuaj dhe do te beni te pamunduren qe mos ju shqetesoje askush. Do tju shijoje ky pushim.

SHIGJETARI

sot do te ecni me hapa te ngadalte por mjaft te sigurt. Cdo detaj duhet vleresuar mire ne projektin qe po zgjidhni se fundmi.

BRICJAPI

Kreativiteti juaj sot do te jete ai qe do te zgjidhe nje situate delikate dhe akoma dyshuese. E rendesishme eshte qe ju permbajtet fakteve.

UJORI

Nje periudhe e mire per ju kjo qe po jetoni dhe ne cdo moment ndiheni te perkedhelur. Dhuratat qe do te merrni sot do tju lumturojne.

PESHQIT

Dita e sotme eshte si pa ngjyre. Nuk do te kete asnje ulje ngritje humori thjesht do te rrjedhe dhe ju do te ndiheni te plogesht.

9 maj 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH