Vizitorët e Disney World do të përjetojNë eksperiencën kinematografike të filmit të famshëm Avatar. Një sipërfaqe e madhe toke, është kthyer në nja skenë e filmit të Avatar. Projekti madhështor ka kushtuar një miliardë dollarë dhe ndodhet në Florida. Ai do të jetë i vizitueshëm në fund të Majit. Çdo gjë është ndërtuar në detaje dhe juve do të ju duket sikur jeni vizitorë të botës së avatarëve.

9 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)