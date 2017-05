Liberali Moon fitues i zgjedhjeve presidenciale në Korenë Jugore: Më shumë dialog me Veriun

Kandidati liberal Moon Jae-in është drejt fitores në zgjedhjet presidenciale të Koresë Jugore, më 9 maj, sipas sondazheve (exit poll) që parashikojnë se ish-avokati për të drejtat e njeriut ka marrë 41.4 për qind të votave në zgjedhjet e parakohshme që pasuan skandalin e korrupsionit që detyroi të dorëhiqet ish-liderja e vendit.

Moon, favorizon një dialog më të gjerë me Korenë e Veriut. në ndryshim me kursin aktual të politikës koreano-jugore.

Dy sfiduesit kryesorë duket se kanë pranuar humbjen bazuar në “exit poll” të publikuar pak kohë pas mbylljes së vendvotimeve, ndërsa Moon u zotua të përfaqësonte të gjithë qytetarët e vendit.

“Do të jem president i të gjithë koreano-jugorëve”, iu tha ai mbështetësve në Sheshin Gëanghëamun të Seulit, një vend i njohur për protesta masive të turmave që kërkuan dorëheqje e Presidentes Park Geun-Hye, e akuzuar për skandalin e korrupsionit masiv.

Sondazhet tregojnë se sfiduesi më i afërt me Moon, konservatori Hong Joon-pyo ka marrë 23.3 për qind të votave në zgjedhjet që u zhvilluan në kohën e një paqartësie ekonomike dhe të tensioneve të rritura me Korenë Veriore.

“Nëse exit pollet janë të vërteta unë do ta pranoj rezultatin dhe i kënaqur me faktin se Partia e Lirisë e Koresë do të rikthehet”, tha Hong, një ish-prokuror përpara anëtarëve të partisë së tij.

9 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)