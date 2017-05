Ankimimi,  PAA çon “18 qershorin” në Kolegj Zgjedhor

Partia Agrare Ambientaliste e drejtuar nga Agron Duka ankimon sot listat e kandidatëve për deputetë të partive me pretendimin se janë të pavlefshme, pasi janë regjistruar jashtë afatit ligjor. Sipas PAA afatet e përcaktuara në Kod për dorëzimin e listave ishte ora 24:00 e datës 28 prill dhe jo ora 24:00 e 29 prillit.

Ndërkohë, paraditen e sotme kryetari i PD-se Lulzim Basha nga çadra e protestës deklaroi Kolegji Zgjedhor do të ballafaqohet me kërkesën për të hedhur poshtë 18 Qershorin dhe listat e paligjshme. Sipas tij duke hedhur poshtë sipas ligjit të Republikës së vjetër do ti japë një shans Republikës së vjetër ta përfundojë misionin e saj përmes konsensusit dhe negociatave.

“Në qoftë se me presione apo zhage Kolegji zgjedhor vendos tu thotë shqiptarëve se 17 plus 31 plus 2 bëjnë 51dhe jo 50, atëherë Kolegji zgjedhor, ligji zgjedhor dhe Kushtetuta e Republikës së vjetër do të merren përpara nga bashkimi i shqiptarëve për Republikën e Re”, tha Basha.

10 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)