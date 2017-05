Horoskopi – 10 maj 2017

DASHI

Do të keni nevojë të takoni njerëz, të flisni gjatë e mbi të dëgjoheni. Për të gjithë ata që kanë krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme , do të kenë të reja të këndshme.

DEMI

Do të jeni në një sintoni perfekte me ambientin që ju rrethon. Kalimi i planetëve në shenjë do të jetë mjaft pozitiv për shenjën tuaj në fundin e kësaj jave.

BINJAKET

Pavarësisht qëllimeve të mira, dikush nga grupi juaj do të largohet sepse ritmet që ju impononi janë të papërballueshme. Për personat që punojnë do të jetë një ditë me fat në biznes.

GAFORRJA

Të reja të papritura në dashuri. Do të gjendeni në një situatë emocionuese. Me partnerin do të dini si të organizoni diçka romantike, për të kaluar një mbrëmje të mrekullueshme.

LUANI

Në qoftë se keni pasur ndonjë problem sot do të jetë dita e zgjidhjes, ndoshta do të keni dëshirë dhe për të festuar bashkë me ato që ju duan. Pranoni një ofertë do t`ju premtojë shumë të ardhura.

VIRGJERESHA

Do ta keni të vështirë të komunikoni atë që ndjeni e të kuptoni ndjenjat e atyre që ju rrethojnë. Sot do të jetë më mirë ti dedikoheni atyre gjërave që ju bëjnë të ndiheni në formë.

PESHORJA

Dedikojini pak më shumë kohë dëshirave dhe interesave tuaja. Jo gjithmonë ata që ju rrethojnë do të jenë të gatshëm t’ju ndihmojnë, kështu që bazohuni vetëm tek forcat tuaja.

AKREPI

Në çdo çast të ditës është mirë të studioni terrenin në të cilin do të ndodheni përpara se të merrni vendime. Xhelozia do të shkaktojë një gjendje jo fort të këndshme në familjen tuaj, prandaj tregohuni të kujdesshëm në ato që do të thoni.

SHIGJETARI

Duhet të veproni në momentin e duhur pa hezituar në asnjë moment. Evitoni batutat me ata që do ju rrethojnë sepse jo të gjithë mund ta pranojnë sensin tuaj të humorit.

BRICJAPI

Një ëndërr e ndaluar do të vërë në lëvizje fantazinë tuaj, e herët apo vonë do ju shtyjë drejt saj. Edhe marrëdhënia juaj me partnerin do të vihet në shërbim të plotësimit të dëshirave tuaja.

UJORI

Hëna do ju nervozojë së tepërmi sot. Rrezikoni të flisni keq e të merrni vendime të nxituara, të cilat do të lënë përshtypje negative tek mjaft persona.

PESHQIT

Hëna do ju ndihmojë të rikuperoni qetësinë ,nga pak në të gjitha raportet, si ato miqësore ashtu edhe sentimentale. Në punë do ti komplikoni gjërat, pasi do të dyshoni tek kolegët tuaj.