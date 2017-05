Lushnjë, përplaset një zetor me një motor, humb jetën 34-vjeçari

Një person ka humbur jetën në një aksident të shënuar mbrëmjen e sotme në Lushnjë.

Ngjarja ka ndodhur në aksin rrugor Divjakë-Çermë, ku një zetor është përplasur me një motor. Për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i zetorit, shtetasi me inicialet A.A, 34 vjeç, ndërkohë drejtuesi i motorit, I.T është transportuar në spitalin rajonal dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia në vendngjarje ka nisur rrethanat për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

10 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)