Atentati në Sarandë, 39-vjeçari që i ka shpëtuar 8 sulmeve me armë

Policia e Vlorës ka dhënë detaje rreth atentatit të dështuar ndaj Rudin Haxhias, mbrëmjen e djeshme në një lokal të Sarandës. Sipas burimeve zyrtare, nga të shtënat me armë zjarri nuk ka pasur persona të lënduar. Atentatorët nuk kanë mundur që ta marrin armën me vete, por policia e ka gjetur në vendin e ngjarjes. Bëhet fjalë për një armë zjarri “Automatik” model 56. Grupi hetimor po kryen hetimet përkatëse për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Rudin Haxhia, 39 vjec, iu ka shpëtuar edhe 7 atentateve të tjera me armë, thika apo tritol përveë atij të mbrëmshmit. Ai njihet si pronari i i diskos “Ecuador” në Sarandë dhe Gjirokastër. Rudin Haxhia, ka qenë po ashtu edhe efektiv policie. Gjithashtu atij i kanë vënë dy herë tritol në disko. Më 30 dhejtor të 2015, sulmi që i është bërë, për pak sa nuk i mori jetën.

Atë kohë persona të paidentifikuar i kanë bërë një atentat Haxhiajt, ku ai ka mbetur i plagosur. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 15:45 në aksin rrugor Delvinë-Bistricë, ne vendin e quajtur “Shtreg”. Sipas policisë, Rudini dhe djali i xhaxhait Eneid Haxhia ishin duke udhëtuar me një mjet tip “Volskwagen” në aksin rrugor Delvinë-Bistricë, në momentin kur janë qëlluar me breshëri plumbash nga një mjet tip Audi me ngjyrë të zezë.

Mjeti “Volskwagen” me targa AA 945 JG ishte në pronësi të shtetasit B.LL 31 vjeç dhe drejtohej nga Eneid Haxhia, ndërsa Rudin Haxhia ishte pasagjer. Atë kohë Rudini ka marrë 5 plumba në shpatull dhe një në këmbë, kurse kushëriri i tij, Eneid Haxhia, ka marrë 2 plumba në këmbë. Në vendin e ngjarjes policia ka sekuestruar 18 gëzhoja model 56 dhe 1 gëzhojë pistolete tip TT. Rudin Haxhia ka qenë efektiv policie. Mendohet se sulmet kanë lidhje me konkurrencën ose trafiqet.

Shtatë atentatet ndaj 39-vjeçarit

9.02.2008 – plagosur me pistolete ne lagjen nr.4 Sarande

02.12.2011 – plagosur me Kallashnikov ne lagjen nr.1 Sarande

04.04.2013 – eksploziv poshte makines ne ecje ne Gjirokaster,

18.02.2015 – u plagos me thike ne Sarande

31.12.2015 -qellohet me 15 plumba ne Sarande, teksa udhetonte me makine, merr 6 plumba ne trup por mbijeton.

Tritol ndaj diskos

Sulmi i parë më datën 05.08.2011

Sulmi i dytë më datën 15.09.2013 në lagjen nr.1 Sarandë

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)