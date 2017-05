Donald Lu takon Berishën: Të vazhdojë dialogu për zgjidhjen e krizës

Ambasadori amerikan në vendin tonë, Donald Lu ka zhvilluar ditën e sotme një takim me ish-kryeministrin Sali Berisha në zyrën e këtij të fundit. Lajmi është bërë me dije nga vetë Berisha përmes një statusi në faqen e vet zyrtare në Facebook.

Sipas Berishës, ne kete takim u diskutua gjeresisht mbi situaten e rende ne vend dhe rëndësinë e vazhdimit të dialogut për zgjidhjen e krizës politike në vend

“Theksova se situata eshte shume kritike sepse Edi Rama, pasi ka mbushur per qellime elektorale vendin me droge dhe e ka mohuar dhe mohon ate, pasi ka mbushur institucionet me kriminele e po i liron nga burgjet dhe e ka mohuar dhe e mohon ate, pasi ka shnderruar administraten, te gjithe punonjesit e administrates dhe ndermarrjeve publike ne trupe elektorale te PS, ka vendosur te varrose pluralizmin politik ne Shqiperi.

Ne takim u diskutua gjeresisht mbi rendesine e vazhdimit dhe zgjidhjes me dialog te kesaj situate tejet te rende qe perjeton vendi”, shkruan Berisha në FB.

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)