Gjiknuri: Aeroporti i dytë do të ndërtohet në Novoselë

Pak ditë më parë, kryeministri Rama tha se qeveria shqiptare po shikon mundësinë për të ndërtuar një aeroport rajonal në qytetin e Vlorës, si një objektiv për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe nxitjen e mëtejshme të turizmit.

Ndërsa ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri, dha detaje se ku parashikohet të ndërtohet: “Vlora do të ketë një aeroport, do të jetë Novosela aeroporti i dytë i Shqipërisë. Vlora ka potenciale të jashtëzakonshme turistike, po i bëhet dhe Rruga e Lumit që i krijon edhe një damar tjetër komunikimi shumë të rëndësishëm që e lidh me bregun.

E kthen në një zonë ku jo vetëm trafiku do të shkojë nga Vlora, por një pjesë do kalojë edhe nga kjo Rrugë e Lumit, për të dalë më pas në pjesën e bregut. Ky do të jetë një potencial tjetër për gjithë atë zonë e cila ka qenë realisht komplet e harruar dhe braktisur”, tha Gjiknuri duke komentuar investimet.

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)