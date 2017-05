Hahn letër shqiptarëve: Bojkoti, zgjedhje e opozitës, por procesi demokratik vazhdon

Komisioneri i Zgjerimit, Johannes Hahn u drejtohet qytetarëve shqiptarë përmes një letre të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit, për krizën politike në vend dhe zgjedhjet e 18 qershorit.

Letra e Johannes Hahn

Të dashur qytetarë të Shqipërisë, të dashur miq, ju drejtohem sot me shqetësim të madh. Javët e fundit kemi bërë disa përpjekje për të promovuar dialogun mes partive politike në Shqipëri, përpjekje të përfaqësuesve të BE-së, unë i përfshirë dhe të partnerëve të tjerë ndërkombëtarë.

Kemi dëgjuar me vëmendje të gjitha shqetësimet e palëve dhe njëkohësisht jemi përpjekur të lehtësojmë dialogun për daljen nga kriza. Për këtë u ofruan disa propozime, me shpresën se udhëheqësit e partive do të binin dakord për gjetjen e një zgjidhjeje të përbashkët.

Fatkeqësisht nuk patëm marrëveshje. Ndaj sot jemi në një situatë kur përgatitjet për zgjedhjet e 18 qershorit vazhdon dhe zgjedhjet do të mbahen pa pjesëmarrjen e partive kryesore të opozitës.

Bojkoti ishte një zgjedhje e opozitës. Unë e respektoj këtë zgjedhje, por njëkohësisht ndjej keqardhje për këtë vendim të saj. Shqiptarët kërkojnë dhe meritojnë zgjedhje me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike dhe me standarde. Megjithatë, procesi demokratik duhet të vazhdojë, edhe nëse dikush vendos që të qëndrojë pas.

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)