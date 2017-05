Hetimi për shëndetësinë, mbyllet dosja “Beqja”

Pasi e mbajti dosjen nën hetim për më shumë se një vit, njësia task-forcë pushoi hetimet për dosjen “Beqja”, në të cilën u verifikuan tre konçesione në fushën e shëndetësisë. Në përfundim, prokurori Endrit Bimi u shpreh se nuk gjeti elementë të veprave penale të shpërdorimit të detyrës dhe të shkeljes së barazisë në tenderë.

Pas pyetjes për dhjetëra zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe dokumenta të sekuestruara për këtë qellim nga ky dikaster, prokurori iu përgjigj se nuk janë kryer veprime të dyshimta përgjatë dhënies me koncesion të: kontrollit mjekësor me vlerë 120 milionë euro, as në koncesionin e hemodializës me vlerë 86 milionë dollarë, si dhe në koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale me vlerë 100 milionë dollarë.

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)/ Top Channel