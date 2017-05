Horoskopi – 11 maj 2017

DASHI

Këtë fundjavë do të jeni mjaft të hapur duke i thënë gjërat ashtu sic ju i mendoni. Në aspektin privat do të mbroni një investim të rëndësishëm edhe pse keni shpenzuar shumë deri më tani.

DEMI

Do të takoni miq të vjetër të cilët do ju përfshijnë në një mbrëmje të pazakontë. Në aspektin afektiv evitoni debatet me partnerin.

BINJAKET

Mos u influenconi nga miqtë që ju rrethojnë por veproni sipas asaj që ju mendoni. Në aspektin afektiv do të kaloni një ditë të qetë.

GAFORRJA

Në ambientin e punës diçka do ju shqetësojë. Në aspektin afektiv tensionet do të largohen , kështu që do të kaloni një mbrëmje romantike.

LUANI

Këtë fundjavë mund ti dedikoheni një pushimi të shkurtër larg nga rutina e zakonshme. Në aspektin afektiv do të keni gjithë vëmendjen e partnerit tuaj.

VIRGJERESHA

Do të ndjeni një lodhje të akumuluar prej kohësh duke preferuar të pushoni sot larg njerëzve tuaj të afërt. Në aspektin afektiv mund të mbështeteni tek vendimet që partneri juaj do të marrë.

PESHORJA

Gjatë ditës së sotme, do të keni një mundësi mjaft të madhe për të ndryshuar. Në planin afektiv përtej një faze kritike nuk do të bëni asgjë për të ndihmuar partnerin tuaj sot.

AKREPI

Duhet të jeni të kujdesshëm , pasi çdo gabim i vogël mund t’ju rrezikojë. Në planin afektiv, do të keni mbështetjen e partnerit, edhe pse as vetë nuk do të jeni të bindur në objektivat që i keni vendosur vetes suaj.

SHIGJETARI

Në planin afektiv do të keni nevojë të shpërbleheni . Në ambientin e punës mos u nxitoni por qëndrojuni principeve tuaja, e do të shikoni që me kalimin e kohës çdo gjë do të ecë në drejtimin e duhur.

BRICJAPI

Gjatë ditës së sotme aspektet yjore do të jenë mjaft pozitive, kështu që parashikohen të reja të këndshme në dashuri. Në ambientin e punës duhet të luftoni me një person, për të arritur ato çka dëshironi.

UJORI

Gjatë ditës së sotme do të merrni një lajm pozitiv në aspektin professional. Në aspektin afektiv evitoni tonet e ashpra me partnerin, dhe bisedoni me qetësi.

PESHQIT

Në kohën e lirë që keni në dispozicion këtë fundjavë do të mundohuni ti jepni zgjidhje një situatë delikate. Në aspektin privat do të keni dyshime, por që do ti qartësoni.