Lezhë, sekuestrohen 9 mina me telekomandë; 2 në pranga

Sekuestrohen në Lezhë 9 mina me telekomandë të pajisura me telefon për shpërthim në distancë, kallëp lëndë shpërthyese ( tritol) , si dhe materiale të tjera që shërbenin për përgatitjen e këtyre minave. Ndërkohë, policia ka arrestuar në kuadër të operacionit “Etalon”, dy shtetas si dhe shpallet në kërkim një shtetas tjetër i dyshuar si bashkëpunëtor.

Hetimet kanë nisur në bashkëpunim me Prokurorinë Lezhë përpara disa javësh ku janë ndjekur me metoda speciale të hetimit, Konkretisht janë sekuestruar 9 mina me telekomandë të pajisura me telefon për shpërthim në distancë; 1 çantë sportive ; 1 kallëp lëndë shpërthyese ( tritol) ; 4 magneta; tela , kaçavida etj.. materiale të tjera që shërbenin për përgatitjen e këtyre minave. Policia njofton se ka arrestuar shtetasit Franko Çinari , 21 vjeç , banues në Tiranë, i dënuar më parë për vjedhje dhe Stavro Kotorri , 18 vjeç, banues në Tiranë.

Gjithashtu u shpall në kërkim shtetasi E.T. 30 vjeç, banues në Tiranë i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale “Trafikimi i armëve dhe municioneve” si dhe punohet për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorëve të tjerë. Vijojnë hetimet për të zbardhur qëllimin e prodhimit dhe të përdorimit të minave për shpërthim në distancë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Lezhë në ngarkim të shtetasve të lartpërmendur për veprat penale “Trafikimi i armëve dhe municioneve” kryer në bashkëpunim .

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)