Marrëveshje me Kinën, i dhuron 3 milionë $ Shqipërisë

U nënshkrua sot në mjediset e Ministrisë së zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Marrëveshja e Bashkëpunimit Ekonomik e Teknik” ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës. Marrëveshja u firmos nga Ministrja Milva Ekonomi dhe ambasadorja e Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri, Jiang Yu.

Marrëveshja parashikon akordimin nga Qeveria Kineze të një ndihmë me vlerë 20 milion Yuan Kinez (RMB) (3 milionë dollarë) për dhurimin e pajisjeve për Teatrin Kombëtar dhe të Baletit, Ansamblin Popullor, si dhe për projekte të tjera që do të bihet dakord mes palëve në vazhdim.

Kjo marrëveshje pason marrëveshjen e grantit të nënshkruar nga Ministria e Kulturës më 9 maj, ku qeveria kineze akordon 10 mln RMB për rehabilitimin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor, duke bërë të mundur sjelljen në parametrat e duhur të këtij institucioni të rëndësishëm kulturor.

Ministrja Ekonomi tha se pas takimeve dhe vizitave të niveleve të larta, lidhjet ekonomike mes vendeve janë intensifikuar. Ministrja Ekonomi shprehu mirënjohjen për kontributin e gjerë të Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës në financimin me fonde grant të projekteve në sektorë të ndryshëm të ekonomisë si dhe për asistencën teknike të ofruar për ngritjen e kapaciteteve për stafet teknike dhe funksionarët e administratës shqiptare. Ajo tha se shumë shpejt brenda muajve të parë të gjashtëmujorit të dytë do të ketë një takim të Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Kinë “Për bashkëpunimin ekonomik”.

Ndërsa ambasadorja e Kinës tha se niveli i bashkëpunimit tashmë është në një nivel më të lartë, duke shprehur angazhimin për forcimin e komunikimeve dhe koordinimin mes dy qeverive dhe sipërmarrjeve të dy vendeve. “Të diskutojmë me njëri-tjetrin rrugën e re të bashkëpunimeve, në mënyrë që bashkëpunimet të jenë konkrete në praktikë dhe me rezultate të prekshme, tha ajo.

Ndërkohë marrëdhëniet tregtare me Kinën kanë njohur një trend rritës vitet e fundit. Volumi Tregtar me Kinën në vitin 2016 në krahasim me vitin 2015 paraqitet me një rritje në masën 11.23%, si rezultat i rritjes së eksporteve në masën 15% dhe importeve në masën 10.76%.

Sipas të dhënave të regjistrit tregtar numri i ndërmarrjeve kineze apo të përbashkëta në Shqipëri është 115.

