Masa mbrojtëse ndaj importit të qumështit UHT

Në mjediset e MZHETTS u mblodh sot Komisioni për Vlerësimin e Masave për Importet. Tema e këtij takimi ishte diskutimi mbi fillimin e një procedure hetimore për vendosjen e masave mbrojtëse ndaj importit të qumështit UHT (Ultra High Temperature) me qëllim mbrojtjen e prodhuesve vendas në këtë sektor.

Anëtarët e Komisionit u njohën me një prezantim nga Drejtoria e Mbështetjes së Sipërmarrjes në MZHETTS, lidhur me kërkesën e sektorit të Industrisë së përpunimit të qumështit, ku analiza për vlerësimin e dëmit që i bëhet industrisë vendase nga importi i qumështit UHT u bazua në disa faktorë:

1- Vëllimi i importeve, i cili ka pësuar një rritje të konsiderueshme prej 34 % nw periudhën 2011-2016

2- Çmimin e importeve që ka ardhur duke u ulur nga viti në vit

3- Ndikimin e importeve te prodhuesit vendas. Konstatohet se në Shqipëri prodhohet një sasi e konsiderueshme qumështi pwr rreth 1.1 mln tonë në vit nga e cila vetëm 11.106 ton konvertohet në qumësht UHT.

4- Ndikimi që kanë skemat subvencionuese në këtë sektor në vendet e rajonit krahasuar me vendin tonë.

Pas diskutimeve, Komisioni ra dakord që të nisë një procedurë hetimore për vendosjen e masave mbrojtëse ndaj importeve të qumështit UHT, ku do të informohen dhe gjithë palët në këtë proces.

Në takim u kërkua që në mbledhjet e ardhshme të ketë pjesëmarrje si vëzhgues edhe nga INSTAT dhe Drejtoria e Ndihmëse Shtetërore.

Ky komision ka si qëllim të adresojë gjithë problematikat që hasen në fushën e importeve mes vendit tonë dhe vendeve të tjera si dhe marrjen e masave mbrojtëse për industrinë prodhuese vendase nga praktikat e importeve të dumpuara apo të subvencionuara.

11 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)