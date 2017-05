Basha: Nesër, bashkimi më i madh në histori; Çadra nuk mbyllet

Kreu demokrat Lulzim Basha deklaroi nga çadra se protesta e nesërme do të jetë bashkimi më i madh në histori.

Ai hodhi poshtë zërat në lidhje me mbylljen e çadrës ditën e nesërme, duke deklaruar se çadra do të vijojë qëndresën e saj.

Basha shtoi se nesër çadra pret të gjithë bashkimin kombëtar.

“Ky monument qëndrese, nesër do të presë bashkimin më të madh të shqiptarëve në histori. E kanë merak kundërshtarët tanë, nuk do mbyllet, por do vazhdojë deri në institucionalizmin e plotë të republikës së re, deri në fitoren totale, pa kompromis të kauzës së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që do jenë të vetmet zgjedhje që do mbahen në Shqipëri.

Shqiptarët të bëhen gati për ditën e madhe, ditën e parë të republikës së re. Republikë së re që është dhe e para republikë e shtetit shqiptar, që nuk do ju përkasë politikanëve, por qytetarëve”, tha Basha

12 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)