Konte “mbret” i Anglisë, Çelsi fiton titullin në minutat e fundit

Çelsi është kampion i Premier League për sezonin 2016/17. Ky është rezultati që ka dalë nga ndeshja e zhvilluar mbrëmjen e sotme në fushën e West Bromwich Albion, ku “Blutë” kanë fituar me rezultatin e ngushtë 1-0.

Heroi i ndeshjes ka qenë Batshuayi, i cili është aktivizuar nga Conte në pjesën e dytë dhe që nuk ka luajtur asnjë minutë në 10 ndeshjet e fundit të luajtura nga Chelsea në kampionatin anglez.

Ndeshja, ashtu siç pritej, është kontrolluar nga kryesuesit e Premier League, ndërsa West Bromwich është mbyllur në mbrojtje dhe është përpjekur të shfrytëzojë kundërsulmin. Rasti i parë i rrezikshëm i sfidës është krijuar nga miqtë, të cilët kanë shkuar shumë afër golit në minutën e 33-të me Cesc Feabregas, goditja e të cilit ka përfunduar për pak jashtë. Pjesa e dytë ka filluar me një tjetër rast të krijuar nga lojtarët e Antonio Conte.

Ka qenë Moses ai që ka goditur nga jashtë zone, por goditja e tij është ndalur nga një pritje e bukur e portierit Foster.

Katër minuta më vonë Fabregas ka provuar përsëri me një goditje nga distanca, por edhe këtë herë rezultati nuk ka ndryshuar. WBA ka reaguar në minutën e 73-të duke shkuar shumë afër golit me Rondon, i cili ka lënë në vend me një lëvizje të bukur David Luiz, por është ndalur në momentin e fundit nga ndërhyrja vendimtare e Azpilicueta. Ky ka qenë rreziku i vetëm i krijuar nga WBA, por që ka shtyrë trajnerin Conte të bëjë dy zëvendësime të menjëhershme. Në fushë janë futur Willian dhe Batshuayi, respektivisht në vend të Hazrad dhe Batshauyi. Ka qenë pikërisht ky i fundit ai që ka realizuar golin e fitores në minutën e 83-të të ndeshjes pas një asisti të Azpilicueta.

Një gol që i ka dhuruar londinezëve tri pikët që i kanë dhuruar Chelsea-it titullin e gjashtë në Premier League, të parin nën drejtimin e Antonio Conte, i cili ka fituar të katërtin radhazi në nivel klubesh, duke parë se është larguar nga Juventus pasi ka fituar tre kampionate radhazi dhe, para se të merrte drejtimin e “Bluve”, ka qenë në drejtim të kombëtares së Italisë.

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)