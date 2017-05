Xhaçka: Diploma e maturës së parë vitin e ardhshëm do njihet si kualifikim në Austri

Në kuadër të Javës së Evropës, Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, vizitoi sot së bashku me partnerët donatorë austriakë, shkollën profesionale për TIK “Herman Gmeiner” në Sauk.

Ky aktivitet është pjesë e fushatës së aktiviteteve në kuadër të Javës së Evropës dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, bën një ftesë të hapur për të rinjtë që duan të ndjekin arsimin profesional, të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve për të parë nga afër cilësinë dhe standardin e lartë infrastrukturor, logjistik dhe të mësimdhënies së shkollave profesionale në vend.

Rritja e cilësisë së shkollave profesionale, është rezultat I një reforme të thellë për rimëkëmbjen dhe kthimin e dinjitetit të një profili arsimor.

Ministrja Olta Xhaçka deklaroi se diploma e maturës së parë vitin e ardhshëm, do të njihet si kualifikim edhe në Austri

“Kualifikimi i nxënësve së kësaj shkolle, me praktikë konkrete në biznese, është realitet. Ekziston një plan I dakordësuar me bizneset, i cili është i ndërmjetësuar nga Ministria Mirëqenies Sociale dhe Rinisë si dhe bordi drejtues i shkollës.

Kjo shkollë me këto standarde, krijon motivim të vazhdueshëm për nxënësit e saj. Në këtë kuptim, mund t’ju them se është goxha motivim, që në mjedise mësimore të kompletuara dhe moderne, diploma e maturës së parë vitin e ardhshëm, do të njihet si kualifikim edhe në Austri”, bëri me dije ministrja.

12 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)