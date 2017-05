Për të nuk është një gjë e re të ekspozojë trupin, në rolin e saj si modele e Victoria’s Secret.

Dhe Stella Maxwell ka pozuar nudo në kopertinë e VOGUE Brazil për numrin e fundit të revistës së famshme.

Modelja e njohur 26-vjeçare, e cila prej 5 muajsh është e lidhur me aktoren Kristen Stewart, ka ekspozuar format perfekte ‘e veshur’ vetëm me lëkurën e saj, teksa mbulon me duar pjesët intime.

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)