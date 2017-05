Kodheli shpallet Qytetare Nderi e Komunës së Drenasit: Ia kushtoj babait tim

Ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli ne seancën solemne të Kuvendit të Komunës është shpallur Qytetare Nderi e Komunës së Drenasit.

Ajo me këtë rast tha se këtë nderim ia kushton babait të saj të ndjerë që kishte punuar fort për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi.

Sipas njoftimit për media të fillimisht, kryetari Lladrovci me bashkëpunëtorë ka pritur në sallën e mbledhjeve ministren Kodheli dhe delegacionin e saj, ku ministrja Kodheli i dhuroi shpatën njëqind e pesëdhjetë vjeçare, kryetarit Lladrovci. Pastaj ka vazhduar seanca solemne në sallën e Kuvendit të Komunës me mysafirët e ftuar dhe anëtarët e Kuvendit të Komunës.

Dekretin e shpalljes së Qytetare Nderi e Komunës, e ka lexuar, kryesuesi i Kuvendit, Naim Bazaj dhe motivacionin e shpalljes, në të cilin është thënë: “Zonja e nderuar, Mimi Kodheli shpallet Qytetare Nderi e Komunës për kontributin e çmuar dhe përkrahjen e pakursyer për çlirimin e Kosovës dhe mbështetjes së vazhdueshme për fuqizimin e shtetësisë së Kosovës dhe vënien e interesave të Kosovës në agjendat integruese euro-atlantike. Për personalitetin e fuqishëm motivues dhe inspirues të lartësimit të gruas shqiptare në Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës dhe të fuqizimit të saj duke qenë në vendimmarrje. Dëshmoi me angazhimin e saj të pashoq se gruaja shqiptare denjësisht ka promovuar dhe lartësuar vlerat kombëtare”.

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci tha se ka nderin të prezantojë para qytetarëve të Drenasit, propozimin e tij, të miratuar me vota unanime në Asamblenë komunale të Drenasit, ta shpallë dhe japë sot titullin qytetare nderi për Ministren e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, Mimi Kodheli.

“Ju, me përkushtim të pashoq, keni lartësuar Shqipërinë, Kosovën dhe kombin shqiptar. Keni argumentuar fuqinë e barazisë gjinore, dëshmuat aftësinë e gruas shqiptare në politikë dhe vendimmarrje. Vendi i rezervuar për burrat e Shqipërisë, për Ministrinë e Mbrojtjes, me dinjitet e udhëhiqni, si grua që eci gjurmë vetë paraardhëseve tuaja që historia jonë është aq e begatë dhe krenare. Ju keni vijuar rrugën e grave të shquara të kombit, si Ministre shqiptare në NATO, duke prezantuar kombin tonë dhe Republikën e Kosovës me aspiratën për të qenë pjesë e saj. Mbamendja historike, na kthen te mbretëresha Teutë, vajzat e Kastriotit, Nora dhe vajzat e Kelmendit, Shote Galica, Nëna Salë e Prekazit, Xhevë Lladrovci, Hyrë Emini dhe mijëra gra që u vunë në shërbim të atdheut. Lidhja juaj emocionale me Kosovën, në veçanti me heroinat e Drenicës, na motivuan t’ju shpallim Qytetare nderi e Drenasit dhe Drenicës së Komandantit tonë legjendar Adem Jashari. Falënderoj Asamblenë komunale për votimin njëzëri që ju të jeni Qytetare Nderi”, tha kryetari Lladrovci dhe i dhuroi pllakatin e “Qytetare Nderi e Komunës”, ministres Kodheli.

Pas shpalljes së qytetare nderi, ministrja Kodheli ju drejtua të pranishmëve.

“Jam e privilegjuar dhe shumë e nderuar që gjendem sot në Komunën tuaj, ne zemrën e rezistencës shqiptare dhe që behëm qytetare e kësaj toke të shenjtë. Ju falënderoj pafundësisht të gjithë ju deputetë që me keni votuar, veçanërisht kryetarin e kësaj Komune, Ramiz Lladrovci. Kjo tokë, sa është e shenjtë, as është edhe hyjnore, ngase nga kjo tokë kanë dalë shumë burra e gra që para jetës së tyre, kanë venë sakrificën sublime për lirinë e vendit. Këtë nderim që më bëni ju sot, i dedikoj babait tim të ndjerë që punoj fort rreth dyzet vite më parë për pavarësinë e kësaj toke, dhe brezave të rinj”, tha ministrja Kodheli.

Ajo pas përfundimit të seancës solemne, ka bërë homazhe pranë varrit të dëshmorëve Fehmi e Xhevë Lladrovci në Gllanasellë të Drenasit ndërsa në shtëpinë e kryetarit të Komunës është shtruar edhe një drekë për të respektuar qytetaren me të re të Komunës së Drenasit.​

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)