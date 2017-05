Meta në Skrapar: Rruga me Përmetin, shpresë për zhvillimin e zonës

Turi i falenderimit të Ilir Metës është ndalur në bashkinë e Skraparit, ku mori pjesë në ceremoninë e hapjes së sezonit turistik dhe inaugurimin e fillimit të punimeve të rrugës Skrapar-Përmet.

Kjo rrugë, tha Meta është një shpresë mjaft e madhe për zhvillimin e të gjithë zonës dhe do të bëjë të mundur lidhjen e luginës së Osumit me atë të Vjosës, si dhe lidhjen e Beratit me Gjirokastrën, përmes Përmetit.

“Ne sot inaugurojmë edhe fillimin e punimeve të rrugës Skrapar-Përmet, që është një rrugë mjaft e rëndësishme dhe një shpresë mjaft e madhe për zhvillimin e gjithë kësaj zonë, është një rrugë e cila lidh dy nga luginat më të bukura të vendit tonë, atë të Osumit dhe të Vjosës, e që do të shumëfishojë fluksin e vizitorëve dhe turistëve duke qenë një mënyrë dhe një unazë që do të lidhi në një rrugë krejt të re dhe shumë interesante edhe dy qytetet e UNESCO-s, Beratin dhe Gjirokastrën, përmes Skraparit dhe Përmetit”,- u shpreh z. Meta.

Më herët ai ishte i pranishëm në panairin e organizuar me produktet ushqimore bio të zonës.

Meta në këtë aktivitet u shpreh se investimet që janë kryer në Bashkinë e Skraparit do të bëjnë të mundur rritjen e numrit të turistëve si edhe rritjen e mirëqenies së banorëve të Skraparit.

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)