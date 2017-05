Parku i diamanteve,  25-vjeçarja  gjen një të rrallë

Një grua ka gjetur një diamant ngjyre kaf 2.65 karat gjatë shëtitjes së saj 10 minutash në parkun e Arkansas të SHBA-së, por që e kuptoi disa orë më vonë vlerën e tij. Victoria Brodski, 25 vjeçe nga Tulsa, e mori diamantin nga toka duke menduar se ishte një copë xhami.

Shikova fotot e diamanteve dhe vura re ngjashmërinë e tyre me atë që kisha gjetur. Në të njëjtin park, janë gjetur edhe tre diamanteve të tjerë, njëri në 6 maj dhe tjetri në mars 2017, ku fatlumi ishte 14-vjeçari, Kalel Langford .

Në shkurt të 2015 në këtë zonë i gjet një pjetur diamant që kushtonte 500 mijë dollarë, me prerje prej 8.52 karat. Zonja Brodski tha se ishte Kalel Langford ajo që e frymëzoi të ndërmerrte një udhëtim me familjen në atë park. Diamanti i gjetur prej saj është i rrallë për shkak të ngjyrës që ka. Vajza tha se do ta shesë dhe përfitimet do i ndajë me familjen. Që nga vitin 1906 në këtë park janë gjetur rreth 75 mijë diamante.

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)