Protesta e PD, MB: Asnjë incident. Faleminderit qytetarëve dhe policisë

Ministria e Punëve të Brendshme, përmes një njoftimi të publikuar në faqen e vet zyrtare, falënderon qytetarët dhe policinë për mbarëvajtjen pa asnjë incident të protestës së organizuar sot nga Partia Demokratike.

Sipas MB, Policia e Shtetit u angazhua maksimalisht në marrjen e masave për garantimin e zhvillimit normal të protestës që u mbajt në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, duke garantuar jo vetëm të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por edhe sigurinë kombëtare, sigurinë publike dhe veprimtarinë normale të institucioneve.

Deklarata për shtyp e MB

Ditën e sotme, 13 maj 2017, Partia Demokratike dhe aleatët e saj, organizuan një protestë të paralajmëruar në kryeqytet, e cila u zhvillua në normalitet dhe pa asnjë incident, në përputhje me ligjin nr.8773, datë 23.04.2001 “Për tubimet”.

Në përfundim të protestës, Ministria e Punëve të Brendshme dëshiron të falënderojë përzemërsisht të gjithë qytetarët e Tiranës dhe qyteteve të tjera të Shqipërisë për mirëkuptimin, durimin e dëshmuar dhe mbështetjen e dhënë ndaj forcave të Policisë së Shtetit, pavarësisht vështirësive që mund të kenë hasur gjatë bllokimit të disa akseve rrugore.

Një falënderim i veçantë u drejtohet të gjithë punonjësve të Policisë së Shtetit të angazhuar ditën e sotme, të cilët me shumë sakrificë edhe me orë të tejzgjatura gadishmërie e shërbimi, realizuan me përgjegjësi, përkushtim dhe profesionalizëm detyrat e tyre në respekt të Kushtetutës dhe ligjit.

Policia menaxhoi me shumë profesionalizëm dhe korrektesë të gjithë lëvizjen në akset rrugore dhe parkimin në Tiranë të rreth 60 autobusëve, 80 mikrobusëve/fugonave dhe rreth 700 autoveturave të ardhura për tubimin e organizuar nga PD dhe partitë e saj aleate nga të 12 qarqet e Shqipërisë, përfshirë këtu edhe nga njësitë administrative të Tiranës.

Ministria e Punëve të Brendshme gjen rastin të falënderojë dhe vlerësojë mediat që transmetuan me transparencë dhe profesionalizëm masat e marra dhe angazhimin e strukturave dhe punonjësve të Policisë së Shtetit në menaxhimin e këtij tubimi.

Në të njëjtën kohe, Ministria e Punëve të Brendshme vlerëson gjithashtu edhe bashkëpunimin e realizuar me institucionet e tjera ligjzbatuese në vend, para dhe gjatë protestës.

Ne vlerësojmë pozitivisht asistencën dhe mbështetjen e ofruar nga ana e misioneve të asistencës ndërkombëtare, misioneve PAMECA V, ICITAP etj. në hartimin e realizimin e masave policore për menaxhimin e tubimit.

Dëshirojmë të vlerësojmë edhe mbështetjen e drejtpërdrejtë për menaxhimin e këtij procesi nga partnerët tanë dhe veçanërisht Ambasadën e SHBA-së, Delegacionin e BE-së dhe Prezencën e OSBE-së në Tiranë.

Ministria e Punëve të Brendshme shpreh bindjen se edhe në të ardhmen Policia e Shtetit do të sigurojë zhvillimin e çdo tubimi paqësor duke garantuar në çdo rast sigurinë e jetës së qytetarëve dhe rendin publik në respekt e zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve të vendit.

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)