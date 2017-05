Rama publikon një kolazh fotosh nga Vlora pak orë para protestës

Si çdo ditë, edhe sot, kryeministri Rama e ka nisur me një përshëndetje në FB, për gjithë shqiptarët.

“Miremengjes dhe dhe ju uroj një fundjavë të mbarë me këtë kolazh fotosh nga java e çeljes së sezonit turistik në Vlorën që po rilind, më tërheqëse dhe mikpritëse se asnjëherë”- shkruan Rama.

Bashkë me postimin, Rama ka publikuar edhe disa foto të bukura nga Vlora.

Pak orë para protestës së opozitës në bulevard, kryeministri ka vijuar me agjendën e tij të ditës, edhe pse nuk dihet se ku do të jetë sot me saktësi.

13 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)