Basha: Zgjedhje të lira ose e përmbysim republikën e vjetën e vjetër me marshime

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në fjalën e mbajtur paraditen e sotme nga çadra përpara protestuesve demokratë tha se nuk ka e nuk do të ketë më zgjedhje pa popullin dhe pa opozitën apo zgjedhje moniste, siç i cilësoi ai.

Basha u shpreh se republika e re e ka nisur rrugën e saj dhe nuk do të ketë asnjë hap prapa; ose do të ketë zgjedhje të lira ose republika e vjetër do të përmbyset me marshime.

“Shqiptarët folën, nuk ka e nuk do të ketë zgjedhje fasadë. Nuk ka e nuk do të ketë Parlament të diktuar nga krimi e droga. Nuk ka e nuk do të ketë më zgjedhje pa popullin dhe pa opozitën. Nuk do të ketë më zgjedhje moniste.

Republika e re që do të zëvendësojë së shpejti ligjërisht të vjetrën që po bie, kërkon tranzicionin e butë, përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme, që mund të sigurohen vetëm përmes një qeverie teknike që ndahet nga krimi e lufton drogën. Republika e re e ka nisur rrugën e saj, nuk do të ketë asnjë hap prapa. Nëse nuk tërhiqen nga plani për zgjedhjet fasadë, do ta përmbysim republikën e vjetër përmes marshimit, bashkimit e qëndresës popullore të qytetarëve të republikës së re”, tha Basha.

