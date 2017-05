BB9, Lupçe: Puthjet Danjel-Fotini në bisedë, ofenduese

Lupçe vijon t’i ketë nervat me Danjelin e Fotininë dhe thuajse në çdo bisedë që hapet, e kalon situatën se si ata të dy nuk i respektojë dhe i ofendojnë banorët e tjerë.

“I kam thënë 300 herë Danjelit kur flasin dy veta nuk është e hijshme të puthesh se e ofendon tjetrin”, shprehet ai dhe duket se edhe disa banorë të tjerë janë në një mendje me të.

Një ndër to është edhe Enida e cila thekson se “Pak herë jemi ulur në tavolinë me të. Po se kanë bërë se nëse e bëjnë çohem nga tavolina. ‘Çfarë do me tregu që ka femër. Të gjithë kanë femra këtu”, shprehet ajo.

14 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)