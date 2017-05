Luftëtari-Teuta, dueli i së vërtetës

Luftëtari dhe Teuta do të luajnë këtë të Hënë një 90 minutësh vendimtar për sezonin e të dyja skuadrave. Gjirokastritët kanë thyer çdo parashikim duke mbajtur sot atë pozicion që durrsakët e kishin objektiv në fillim të sezonit, por starti i dobët i skuadrës bregdetare e komplikoi jo pak situatën dhe tashmë skuadra e Maganit vazhdon të mbetet në vallen e mbijetesës.

Ai gol i Rocës në “NIko Dovana” fazën e tretë rezultoi me shumë peshë gjirokastritët që hodhën një hap të madh larg zonës së ftohtë dhe zhytën durrsakët në një spirale të rrezikshme. Gjithsesi, këtë të Hënë në Gjirokastër do të luhet edhe akti i fundit sezonal mes dy skuadrave që në ttal në 3 përballjet e tyre kanë shënuar 4 gola ndërsa ekipi i Milinkovic ka siguruar 2 fitore përkundrejt 1 të Teutës.

Me 40 pikë dhe vendin e katërt në klasifikim, Luftëtari synon të vendosë një gur të rëndë për të realizuar objektivin që do ta mbante në lojë për një biletë europiane, ndërsa në krahun tjetër, Teuta mbetet në kërkim të pikëve pasi vendi i parafundit është vetëm 3 pikë larg dhe një disfatë në Qytetin e Gurtë do ta komplikonte shumë situatën për skuadrën e Maganit. Teuta udhëton në Gjirokastër pa 4 mesfushorët Musta, Hila, Tarik dhe Hodo dhe ky është problemi më i madh për trajnerin peqinas që duhet të improvizojë një repart të tërë për t’u bërë ballë kundërshtarëve.

Në krahun tjetër, mungesa e vetme e sigurt është mbrojtësi Beqiri por Milinkovic duhet të bëjë llogaritë me një skuadër në rënie pasi shumë prej titullarëve të tre fazave të para nuk po tregojnë vazhdimësi dhe për më tepër skuadra po pëson gola të rëndë në sekondat e fundit, çka do të thotë se gjendja psikologjike e grupit të tij nuk është optimale. Drejtuesit e klubit jugor kanë bërë thirrje që tifozët ta mbështesin skuadrën në këtë duel u mund të vendoset edhe pika e sezonit, por në krahun tjetër Teuta synon fitoren e artë që nga rrethinat e zonës së ftohtë ta katapultojë drejt e në luftën për vendin e katërt.

14 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)