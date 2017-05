Një 31-vjeçar është arrestuar pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij. Në pranga ka rënë Gentian Çoçka, 31 vjeç, banues në fshatin Çërravë.

Mësohet se 31- vjeçari pas një konflikti të çastit me nënën e tij me inicialet D.Ç, e ka goditur atë me sende të forta. Nëna e Çoçkës është dërguar në spitalin rajonal të qytetit ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Mbi 31-vjeçarin rëndon akuza për veprën penale “Dhunë në familje”.

14 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)