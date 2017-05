Rama: Demokratët dhe ndërkombëtarët po braktisin lidershipin e verbër të PD-së

Kryeministri Edi Rama, në komunikimin e kësaj jave foli sërish për bojkotin e Partisë Demokratike dhe letrën e komisionerit Johannes Hahn. Rama theksoi se mesazhi i Hahn ishte i qartë, duke kërkuar zhbllokimin e Vettingut. Sipas kryeministri, PD po braktiset nga militantët e saj, por edhe nga miqtë europianë dhe ndërkombëtarë.

“Kjo që kaloi ishte një javë, ishte një moment kulmor i BE me vendin dhe popullin tonë. Hahn është edhe zëvendës i PPE, e cila u angazhua për të bindur partinë mike, PD të kthehet në rrugën e arsyes demokratike.

Tani nuk ia vlen të merremi me PD, por të flasim për rëndësinë e letrës së Hahn drejtuar shqiptarëve për të mos lejuar kthimin pas të Shqipërisë në rrugën drejt çeljes së negociatave dhe dua t’iu them që jo vetëm ne letrën e Han por të gjitha kontaktet; Reforma në drejtësi dhe jo sjellja e papranueshme e PD do të vendosin fatin e Shqipërisë.

Blofi i PD se po nuk hyri në zgjedhje do të kthehet pas nuk ka funksionuar, PD brenda vendit po humbet terren, demokratët po e braktisin dhe nuk kanë ndërmend t’i japin mbështetje aventurës së turpshme.

Ndërsa jashtë vendit PD i janë prerë kontaktet serioze, i ka humbur të gjithë miqtë, përfshirë edhe miqtë e së djathtës Europiane, askush nuk merret më me PD, që nuk e ka kuptuar se PD është barrikada e fundit e drejtësisë së kalbur. Demokracia kurrë shansi i askujt për të marrë peng zgjedhjet, qoftë edhe PD”, deklaroi kryeministri.

Sipas tij, zhbllokimi i Vettingut do të na ulë në tryezën e negociatave për anëtarësim në BE.

“Reforma në Drejtësi ka prekur pikat nevralgjike të sistemit politik pa filluar që të zbatohet. PD i ka shanset që të mos kthehet të mos kthehet, por nuk ka shans të bllokojë zgjedhjet dhe Vettingut.

Parlamenti i ri pa PD do të zhbllokojë Vettingun në votimin e parë. Ja pse është me rëndësi, që 18 qershori të kthehet në ditën e agimit të drejtësisë së re.

Shqipëria do të hyrë në një cikël të ri politik, ekonomik dhe social në atdheun e tyre, do të marrë një përmbajtje të re, duke folur më shumë për njerëzit dhe më shumë punë”, shtoi Rama.

14 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)