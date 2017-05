Nesër në Tiranë, zyrtari i DASH: Bojkoti i parlamentit është shmangie përgjegjësie

Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropën dhe Azinë, Hoyt Brian Yee, do të zhvillojë nesër një vizitë në Tiranë, në kuadër të një turi në vendet e rajonit, ku do të takohet me zyrtarë të lartë të shtetit dhe kryetarin e PD-së, Lulzim Basha.

Pak para zhvillimit të kësaj vizite në vendin tonë, që synon arritjen e një marrëveshjeje mazhorancë- opozitë për t’i hapur rrugën zgjedhjeve të 18 qershorit, zyrtari i lartë i DASH, bëri një apel, gjatë forumit 2BS të mbajtur në Budva, për të gjitha vendet e rajonit, përfshirë Shqipërinë.

Sipas Hoyt Brian Yee, bojkoti i parlamentit është shmangie përgjegjësie pasi qytetarët u japin besim politikanëve për t’u përballur në fushën e betejës që është pikërisht parlamenti.

“Parlamentet duhet të përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e qytetarëve. Deputetët që bojkotojnë Parlamentin shmangin përgjegjësinë e tyre dhe injorojnë këshillën e ish-Presidentit të SHBA-ve, Theodore Roosevelt, se besimi i takon njeriut që është në të vërtetë në fushë betejë, jo njeriut që tregon se si të pengojë më të fortin”, tha Yee, sipas një artikulli të botuar në portalin European Western Balkans.

14 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)