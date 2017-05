Kukësi nuk ndalet, mposht Korabin

Duhej të ishte një formalitet, Korabi-Kukësi takim i kreut me fundin, pretendentë titulli përballë një skuadre të rënë, por në fakt nis me një rrufe në qiell të hapur sfida në Elbasan Arena.

Abrakadabra, Korabi në avantazh me Emrush Kaloshin, goli i parë në kampionat për 21-vjeçarin që në kundërsulm lëshon një silurë të pakapshme për Kolicin, e vështira t’ju besosh syve. A do të jetë një gol që ndryshon rrugën e titullit. Kukësi reagon me Pejiç që gjuan mbi traversë dhe më shumë se sa time-outi për t’u freskuar i nevojitet një dush i ftohtë. Izair Emini provon me një goditje jashtë katërkëndëshit për Eminin dhe e treta e vërteta në të 32. Guri i improvizuar mesfushor krahu dhuron një krosim të gjatë për Pejiç, që i harruar krejt i vetëm në zonë shënon me kokë.

Rinis gjithçka nga e para me Kukësin që i duhet të gjejë të dytin, dhe në fakt pjesa e mbetur është thuajse një monolog blu në të 37 Pejiç vesh kostumin e asistmenit për Kale të futur në vend të Grecës me brazilianin që nuk i del roveshata. Megjithatë skuadra e Gjokës rrezikon të kapet sërish zbuluar në të 38 me Arduit Hoxhaj që tenton tjetër surprizë. Në të 43 Izair Emini çan përmes mbrojtjen e Korabit, del me portierin dhe jep pasimin inteligjent për Pejiç që gabon të pabesueshmen. Një shpërdorim vërtet i jashtëzakonshëm me pjesën e parë që mbyllet në barazim. E dyta nis sërish me Pejiç që tenton me kokë në të 48 në krosimin e Lenës por pa sukses. Tenton bisin e një misioni të pamundur dhe Kaloshi që avancon i vetëm në kundërsulm por shënjestra këtë herë nuk është ajo e para. Në të 55 Izair Emini provon fluturimthi me një goditje që shkon sipër traversës dhe momenti vendimtar për Kukësin vjen në të 63 kur Kraja prek me dorë topin në zonë dhe gjyqtari akordon një 11 metërsh. Nga pika e bardhe Pejic nuk gabon për të kaluar Kukësin në avantazh.

2-1 për Kukësin, me golin e 25 të Pero Pejiç dhe ai fillim i befasisë së madhe rezulton një iluzion i dhimbshëm për rivalët e verilindorëve. Ka vend madje për një tjetër gol të kroatit që vendos të marrë topin me vete, duke shënuar golin e tretë personal në të 84-ën.

3-1 për Kukësin që ruan kreun për të shkuar si duhet në përballjen me Skënderbeun, kur e ndajnë edhe dy finale nga titulli, Pejic të tijin, Këpucën e Artë të kryegolashënuesit në kuotën e 26 finalizimeve praktikisht e ka fituar që tani.

15 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)