Patozi: Mospjesëmarrja e PD në zgjedhje skenari më i keq i kësaj krize

Deputeti i Partisë Demokratike, përmes një postimi në faqen e vet zyrtare në Facebook e cilësoi si skenarin më të keq të kësaj krize politike mospjesëmarrjen në zgjedhje të Partisë Demokratike. Pasi sqaron se nuk do të jetë i pranishëm në takim me zyrtarin e lartë të DASH Patozi vlerëson përpjekjet e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri.

“E kam shprehur në mënyrën e duhur falenderimin dhe vlerësimin tim, jo vetëm ndaj ftesës për t’u takuar me zotin Yee, por mbi të gjitha ndaj përpjekjes së tij dhe të administratës amerikane për t’i dhënë një zgjidhje in extremis krizës së pakuptimtë politike në Tiranë.

Për një arsye të fortë personale nuk do të jem i pranishëm në takim, por vijoj të inkurajoj çdo faktor politik ndërkombëtar dhe vendas, që mund t’i shërbejë ende kauzës së zgjedhjeve normale në Shqipëri. Se nuk ma nxë goja ta them atë termin “të lira e të ndershme”, që më duket si versioni surrealist i ëndrrës shqiptare për demokraci perëndimore, kaq i largët me katandisjen tonë sot.

Ndonëse nuk i përkas racës së optimistëve futuristë, të cilët besojnë çdo përrallë që u shfaqet përpara, ende kam një shpresë të vakët se mund të gjendet prapëseprapë një shteg për të evituar dështimin e zgjedhjeve.

Sepse i qëndroj fort bindjes sime se mospjesëmarrja e Partisë Demokratike në to është skenari më i keq i kësaj krize të pashembullt dhe të paprecedent”, shkruan Patozi.

15 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)