Finalja e kupës, Igli Tare: Bëjmë surprizën kundër Juves

Lacio është pengesa e parë për Juventusin në rrugën e drejt suksesit të trefishtë këtë sezon. Bardhekaltërit deri tani kanë zhvilluar një sezon teper pozitiv pasi pozicionohen të 4-tit në Serinë A, ndërkohë që kanë siguruar edhe pjesëmarrjen në finalen e Kupës së Italisë duke eliminuar skuadra të tilla si Interi e Roma.

Nesër në stadiumin “Olimpico”, Lacio e Simone Inzagit sfidon pikërisht bardhezinjtë e Massimiliano Allegrit me një objektiv të qartë dhe të vetëm të bëjë gjithcka për të fituar trofeun e Kupës së Italisë. Sipas drejtorit sportiv Igli Tare, kryeqytetasit do të kenë shanset e tyre edhe pse përballë do të kenë ndoshta Juventusin më të mirë të dedakës së fundit.

”Do të jetë një ndeshje e vështirë. Por Lacio vjen në këtë sfidë me vetëdije se është një skuadër në shëndet të plotë dhe që është rritur shumë në këtë sezon. Ne nuk do të hymë në fushë me idene që e kemi të humbur këtë ndeshje pasi mbi të gjitha luajmë në shtëpin tonë. Juventusi aktualisht është skuadra më e mirë në Europë. Megjithatë ne jemi të aftë për të dhuruar surpriza pasi me meritë kemi arritur deri në finalen e këtij kompeticioni”.

Ndaj Juventusit, Thomas Strakosha talenti shqiptar që mbron portën e Lazios do të luajë ndeshjen më të rëndësishme deri tani në karrierë. Tare ka besim te aftësitë e 22-vjeçarit kuqezi, por edhe te klasi i Balde Keita, profesionaliteti i Simone Inzagit dhe mbi të gjitha te aftësitë e jashtëzakonshme që zotëron Imobile përpara portës.

16 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)