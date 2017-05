Kriza në Tiranë, VOA: Vizita e Hoyt Yee rihap dialogun

Në Shqipëri pas kërkesës së djeshme të Zëvendës Ndihmës Sekretarit amerikan të Shtetit Hoyt Brian Yee, opozita dhe qeveria nisën sot diskutimet për një rrugëdalje nga kriza, mbi bazën e formulës së kompromisit të ofruar disa javë më parë nga kryetari i Komisionit të Jashtëm të parlamentit europian David McAllister. Opozita e cila e kishte kundërshtuar fillimisht një propozim të tillë, duket se ka rënë dakord në parim, ndërkohë që pika më e nxehtë duket se është afati brenda së cilit do të shtyhen zgjedhjet

Dje në Tiranë, zyrtari i Departamentit të Shtetit Hoyt Yee, u shpreh se SHBA-të e mbështesin të ashtuquajturën “Paketa McAllister”. Zoti Yee e cilësoi “një propozim të ndershëm” dhe deklaroi se shpresonte që “partitë do ta pranojnë si mjet për të arritur një marrëveshje për të bërë të mundur që të marrin pjesë në zgjedhje”, në diskutim janë dhe propozimet e bëra nga zoti Rama gjatë dy takimeve me kreu e opozitës Lulzim Basha. Zyrtari amerikan saktësoi gjithashtu se koha në dispozicion është mjaft e shkurtër. Dhe në fakt një përgjigje e palëve pritet sot në mbrëmje ose së shumti ditën e nesërme.

Zoti Basha pati sot dy takime me aleatët e tij, pas të cilave në të dy rastet, ai u takua me ish kryeministrin Sali Berisha, ndikimi i të cilit në radhët e së djathtës shqiptare është i ndjeshëm. Opozita e kundërshtoi fillimisht “Paketën McAllister”, duke vlerësuar se ajo nuk i përgjigjej plotësimit të kërkesave të saj, e aq më pak propozimi i mëpasshëm i kryeministrit Edi Rama. Në thelb janë disa ndryshime në qeveri, me disa ministra teknikë që të kenë pëlqimin e opozitës, sipas formulës McAllister, e cila nuk parashikon dorëheqjen e kryeministrit, kërkuar me ngulm nga opozita, apo dhe dhënia së djathtës, të drejtimit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. Ndërkohë që propozohej dhe shtyrja e datës së zgjedhjeve.

Zoti Rama nga ana e tij ka shpjeguar se as ai nuk e ka pranuar “Paketën McAllister”, por se ka qenë i gatshëm të diskutonte mbi të, me kusht që opozita të votonte strukturat e Vetingut. Në zyrën e zotit Rama, sot ishte ambasadori amerikan, i cili po ndërmjetëson mes palëve, pas bisedimeve që zoti Hoyt Yee pati dje me aktorët politik.

Tani duket se të dy kampet kanë bërë tërheqje nga pozicionet e mëparshme. Dhe pika kyçe mbetet pikërisht afati kohor i shtyrjes së zgjedhjeve. Opozita ka këmbëngulur për numërimin elektronik dhe identifikimin biometrik, duke u tërhequr nga votimi elektronik. Por dhe ky propozim i saj kërkon një shtyrje të zgjedhjeve të paktën deri në shtator. Ndërkohë që nga shumica duket se afati i fundit i shtyrjes së datës së zgjedhjeve pranohet 23 korriku. Mbetet gjithashtu për të parë nëse kryeministri do t’I mbetet kushtit që opozita të bëhet pjesë e komisioneve parlamentare për rivlerësimin e gjykatësve dhe prokurorëve.

Ndërhyrja e djeshme e zotit Hoyt Yee duket se ka qenë vendimtare. Deklarimet e tij kanë qenë të prera lidhur me krizën. Ai deklaroi se komuniteti ndërkombëtar do t’i njohë zgjedhjet e 18 qershorit, edhe nëse nuk do të ketë një marrëveshje dhe opozita nuk do të marrë pjesë, me kushtin që ato të pranohen nga vëzhguesit ndërkombëtar. Ndërkohë ai kritikoi bojkotin zgjedhjeve, duke vënë madje në dyshim, siç u shpreh ai, arsyet që qëndrojnë pas këtij vendimi.

16 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)/VOA