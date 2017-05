Premtimet elektorale, 710 mijë vende pune për 11 vjet

Shifrat e INSTAT: 2005-2016, numri i të punësuarve është shtuar me 226 mijë punonjës të rinj. Shqipëria do të kishte punësuar 710 mijë persona që nga viti 2005 e deri më sot nëse do të ishin mbajtur premtimet gjatë fushatave elektorale të forcave politike që kanë fituar zgjedhjet. Ky rezultat del nga një vëzhgim i Fiks Fare për premtimet që ka bërë koalicioni i djathtë në dy mandate, pikërisht në vitin 2005 dhe 2009 dhe premtimin që ka bërë koalicioni i majtë në vitin 2013.

Në vitin 2005 ishte kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili premtoi se duke prerë këmbët e korrupsionit do të krijonte 250 mijë vende të reja pune. Në vitin 2009, sërish Sali Berisha, që u zgjodh kryeministër, premtoi se do të hapte dhe 160 mijë vende të reja pune. Me të njëjtën retorikë vijoi në vitin 2013 edhe Partia Socialiste. Kreu i PS, Edi Rama deklaroi në atë kohë se po të fitonte zgjedhjet brenda mandatit të parë do të krijonte 300 mijë vende të reja pune.

Pra, me një përllogaritje të thjeshtë, nga viti 2005 dhe deri më sot, Shqipëria do të kishte 710 mijë vende të reja pune. Ndërkaq, premtimet nuk janë ndalur as sivjet. Partia Socialiste, e cila sapo ka hapur fushatën elektorale, ka premtuar se në këtë mandat do të hapë dhe 220 mijë vende të reja pune. Pra në vitin 2021, bashkë me premtimet e tri fushatave të tjera, do të kemi 930 mijë të punësuar.

Por çfarë ndodh?!

Sipas statistikave të INSTAT në vitin 2005, në Shqipëri kishim 1 milion e 85 mijë njerëz të aftë për punë nga mosha 15-64 vjeç. Ndërkohë, 932 mijë persona rezultonin të punësuar.

Ndërsa në studimin e fundit të tregut të punës, INSTAT konstaton se në vitin 2016, forca e punës është 1 milion 365 mijë persona, ndërkohë që 1 milion e 157 mijë persona janë të punësuar dhe 208 mijë persona janë të papunë.

Nëse marrim kufirin minimal dhe maksimal të këtyre viteve rezulton se nga viti 2005, kur ishin të punësuar 932 mijë persona deri në vitin 2016 me 1 milion e 157 mijë persona të punësuar, në total janë shtuar 226 mijë punonjës të rinj. Pra 484 mijë punonjës më pak sesa kanë qenë premtimet elektorale gjatë këtyre viteve. Madje, sivjet PS ka premtuar 220 mijë vende të tjera pune, që do të thotë 12 mijë vende të reja pune më shumë sesa është numri i të papunëve aktualisht.

16 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)