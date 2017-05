Basha flet për mediat, Rama i tërheq vëmendjen (Foto)

Pas takimit elektoral në Elbasan, kryeministri Rama ka shkuar në tryezën e thirrur nga PR e Fatmir Mediut dhe PAA e Agron Dukës në Kryesinë e Kuvendit.

Por pak para nisjes së takimit, në hyrje të godinës së kryesisë, ka ndodhur diçka e paparashikueshme.

Ndërkohë që kreu i opozitës sapo kishte nisur të fliste para medieve, Rama kalon dhe ndalon, duke ndjekur nga shumë afër për pak momente ato që po thoshte kundërshtari i tij politik.

Basha e ka kuptuar që Rama ndodhej pas tij dhe ka vijuar të flasë, teksa po denonconte sërish personat me rekorde kriminale të kandiduar në Parlament apo në bashkitë e vendit.

Por teksa Rama e kapi nga krahu për t’i kërkuar të futeshin në takim, Basha i kërkoi që të largohej duke i thënë: “Ik atje se atje kemi punë”.

Basha më pas deklaroi se po bëhet një fushatë shpifjesh dhe dezinformimi. Ai deklaroi se nuk ka përmendur përkatësi fetare për kriminelët.

“Dua të refuzoj me përbuzje shpifjet e ulëta e barbare, që adresojnë në gojën time përkatësinë fetare për kriminelët. Dua ta them qartë, se qëndrimi im nuk ka qenë asgjë më shumë e asgjë më pak se një konstatim i imi se në një nga zonat e Shqipërisë, për shkak të lidhjeve të veçanta me Perëndimin u zgjodh të kandidojnë persona me rekorde kriminale, ndonëse në komunitetin katolik nuk mungojnë profesorë, mjekë, artistë

Iu them besimtarëve katolikë se vlerësimi im dhe i PD për komunitetin tuaj është i palëkundur. Ndaj, duke hedhur poshtë me përbuzje këtë fushatë shpifjesh e denigrimesh e duke dënuar autorin, që është i njëjti që dje u mundua të ngjallte terror me protestën e opozitës, mbetem i angazhuar për garantimin e të drejtave të të gjithëve”, tha ai.

17 maj 2017 (gazeta-Shqip.com)