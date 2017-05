Japoni, princesha refuzon mbretërinë për dashurinë, martohet me shokun e shkollës

Princesha që refuzoi mbretërinë është heroina e Japonisë që po ndryshon: si mund të mos e simpatizosh zonjushën që u zhvesh nga të drejtat mbretërore për t’u martuar me ish-shokun e shkollës. Përralla e Mako duket si një histori e bërë posaçërisht për tabloidët dhe britanikët, që janë profesionistët e vërtetë të thashethemeve mbretërore, e kanë pagëzuar që tani ish-princeshën ‘Kate Middleton e Japonisë’. Me ndryshimin e vetëm se Mako ka përshkuar rrugëtimin e kundërt.

25-vjeçarja, mbesa e perandorit Akihito dhe e bija e princit Akishino, do të lidhë kurorë me Kei Komuro, një student i porsadiplomuar.

Duke u martuar me një njëri të zakonshëm, Mako do të humbasë ligjërisht çdo titull mbretërore duke nisur një jetë tërësisht të re; nga lartmadhëria e saj mbretërore, princesha Mako di Akishino do të jetë tani thjesht zonja Mako Komuro, duke marrë kështu mbiemrin e ‘princit të saj të detit’, Kei Komuro, i mbiquajtur kështu për shkak të pjesëmarrjes në disa spote publicitare dhe promovimit të turizmit në plazhet e prefekturave Shonan dhe Kanagawa.

